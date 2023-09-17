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Колишній футболіст Прикарпаття помер у віці 35 років

Сьогодні 22:57 480 0
Колишній футболіст Прикарпаття помер у віці 35 років

Джерело - Чемпіон.

На 36-у році життя помер колишній півзахисник Прикарпаття Микола Ревуцький.

Про це повідомила його дружина Оксана.

"Друзі, в нашій сім‘ї сьогодні сталось велике горе. Зупинилось серце нашого Колі. Я не знаю як нам жити без нього, не знаю, що написати, хочу лише повідомити, що прощання відбудеться в каплиці Церкви положення пояса Пресвятої Богородиці за адресою м. Львів, вул. Головатого, 7а.

Парастас відбудеться у неділю 17 вересня о 19:00 за цією адресою. Чин похорону відбудеться в понеділок 18 вересня о 11:00 у цій же каплиці з подальшим похованням на Янівському кладовищі у м. Львові", - написала Ревуцька.

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