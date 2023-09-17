Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги Рух зазнав поразки від черкаського ЛНЗ.
ЛНЗ - Рух 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Норенков, 1:1 - 63 Квасниця, 2:1 - 86 Прядун
ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопирьонок, Калюжний, Муравський, Норенков - Наумець (Тищенко, 76), Бойко (Тарасенко, 88), Олійник (Селін, 76), Г. Пасіч (Шестаков, 68) - Хобленко (Прядун, 68).
Рух: Ледвій - Сич, Слюбик, Дідик, Роман - Едсон (Федор, 65) - Руніч (Квасниця, 56), Сапуга, Притула (Таллес, 56), Соломон (Пастух, 84) - Климчук.
Попередження: Г. Пасіч, 7, Калюжний, 89 - Притула, 38, Едсон, 47, Слюбик, 55, Сапуга, 78.
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