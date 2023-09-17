Лор’ян уникнув поразки від Монако, Марсель та Тулуза не визначилися сильнішого: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 5 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У 5-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

5 тур, 17 вересня

Лор’ян - Монако 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Айєгун, 1:1 - 17 головін, 1:2 - 69 Балогун, 2:2 - 90+8 Февр

Клермон - Нант 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Сімон

Реймс - Брест 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Річардсон, 1:1 - 50 Камара, 1:2 - 56 Ле Мелу

Страсбур - Монпельє 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 35 Хазрі, 0:2 - 40 Норден, 1:2 - 63 автогол Лекомт, 2:2 - 69 Мотіба

Едуард Соболь провів матч на лаві для запасних.

Марсель - Тулуза 0:0

Сьогодні, 17 вересня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45. Ліон - Гавр

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