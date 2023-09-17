Ліон не зміг переграти Гавр, Марсель та Тулуза не визначилися сильнішого: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 5-му турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 тур, 17 вересня
Лор’ян - Монако 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 2 Айєгун, 1:1 - 17 головін, 1:2 - 69 Балогун, 2:2 - 90+8 Февр
Клермон - Нант 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 48 Сімон
Реймс - Брест 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Річардсон, 1:1 - 50 Камара, 1:2 - 56 Ле Мелу
Страсбур - Монпельє 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 35 Хазрі, 0:2 - 40 Норден, 1:2 - 63 автогол Лекомт, 2:2 - 69 Мотіба
Едуард Соболь провів матч на лаві для запасних.
Марсель - Тулуза 0:0
Ліон - Гавр 0:0
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