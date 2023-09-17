Сассуоло поступилося Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 4 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, у 4-му турі італійської Серії А відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

4 тур, 17 вересня

Кальярі - Удінезе 0:0

Монца - Лечче 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Крстович (пен), 1:1 - 24 Кольпані

Фрозіноне - Сассуоло 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 7 Пінамонті, 0:2 - 24 Пінамонті, 1:2 - 45+4 Шеддіра, 2:2 - 70 Маццітеллі, 3:2 - 76 Маццітеллі, 4:2 - 90+6 Лірола

Сьогодні, 17 вересня, у 4-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Фіорентина - Аталанта

21:45. Рома - Емполі

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