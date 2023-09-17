Головне
Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ
Вчора 18:57 1264
Лівий берег знищив Кремінь, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:11 636
Борнмут із Забарним зіграв унічию з Челсі із Мудриком: результати матчів АПЛ
Сьогодні 17:57 324
Дніпро-1 та Колос зіграли внічию в 7 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 320
Сайнс здобув перемогу на Гран-прі Сінгапура
Сьогодні 16:51 250
Жіноча збірна України програла Сербії у кваліфікації Олімпіади-2024
Сьогодні 15:12 428
Рух поступився ЛНЗ у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 389
Збірна Польщі перемогла Італію у фіналі ЧЄ-2023
Сьогодні 12:10 432
Кременчук здолав Сокіл у фіналі Кубка України
Сьогодні 11:54 292
СК Дніпро-1 зіграє з Колосом, ЛНЗ з Рухом: розклад матчів УПЛ на 17 вересня
Сьогодні 08:08 655
Прямі трансляції

Сассуоло поступилося Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 4 туру Серії А
Сьогодні 18:09 410 0
Сассуоло поступилося Фрозіноне: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Кальярі, #Рома, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, у 4-му турі італійської Серії А відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А 
4 тур, 17 вересня

Кальярі - Удінезе 0:0

Монца - Лечче 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Крстович (пен), 1:1 - 24 Кольпані

Фрозіноне - Сассуоло 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 7 Пінамонті, 0:2 - 24 Пінамонті, 1:2 - 45+4 Шеддіра, 2:2 - 70 Маццітеллі, 3:2 - 76 Маццітеллі, 4:2 - 90+6 Лірола

Сьогодні, 17 вересня, у 4-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Фіорентина - Аталанта

21:45. Рома - Емполі

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги 1925
ЛНЗ - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2325
23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 4908 11
Лунін залишить Реал вільним агентом наступного літа Лунін залишить Реал вільним агентом наступного літа 1316
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 23606
СК Дніпро-1 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ СК Дніпро-1 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1365
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 51141
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40073 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8586
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2952
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80129
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41485 1