ЮКСА програла Дружбі: результати матчів 8 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 вересня, у 8-му турі української Другої ліги Дружба переграла команду ЮКСА, Скала 1911 розгромила Локомотив.
Чемпіонат України - Друга ліга
8 тур, 17 вересня
Дружба - ЮКСА 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Синьогуб, 1:1 - 74 Бандурін, 2:1 - 90+5 Юречко
Скала 1911 - Локомотив 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 18 Пучковський, 2:0 - 23 Авер'янов, 3:0 - 25 Пучковський, 4:0 - 76 Іванченко, 4:1 - 88 Козішкурт
Сьогодні в українській Другій лізі відбудеться ще один матч 8-го туру:
14:30. Нива (Вінниця) - Тростянець