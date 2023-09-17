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ЮКСА програла Дружбі: результати матчів 8 туру Другої ліги

Сьогодні 15:30 226 0
ЮКСА програла Дружбі: результати матчів 8 туру Другої ліги
#Локомотив, #Тростянець, #Скала-1911, #Нива Вінниця, #ФК ЮКСА, #Дружба

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, у 8-му турі української Другої ліги Дружба переграла команду ЮКСА, Скала 1911 розгромила Локомотив.

Чемпіонат України - Друга ліга
8 тур, 17 вересня

Дружба - ЮКСА 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Синьогуб, 1:1 - 74 Бандурін, 2:1 - 90+5 Юречко

Скала 1911 - Локомотив 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 18 Пучковський, 2:0 - 23 Авер'янов, 3:0 - 25 Пучковський, 4:0 - 76 Іванченко, 4:1 - 88 Козішкурт

Сьогодні в українській Другій лізі відбудеться ще один матч 8-го туру:

14:30. Нива (Вінниця) - Тростянець

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