Головне
Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ
Вчора 18:57 753
Інтер знищив Мілан у дербі, Ювентус обіграв Лаціо: результати матчів Серії А
Вчора 23:45 577
Збірна України здобула 34 медалі на Іграх нескорених-2023
Вчора 22:54 230
23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua
Вчора 21:10 4377 11
Олександрія та Минай не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Вчора 20:58 195
Лунін залишить Реал вільним агентом наступного літа
Вчора 20:25 574
Президент СКУ Шевляк: допуск росіян до змагань - це повний цинізм
Вчора 19:42 404
Сайнс виграв поул Гран-прі Сінгапура, Ферстаппен - за межами топ-10
Вчора 17:46 258
Жіноча збірна України поступилася Китаю на старті кваліфікації Олімпіади-2024
Вчора 17:32 772
Чорноморець мінімально переграв Полісся в 7 турі УПЛ
Вчора 16:58 349
Прямі трансляції

Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розібралася Бетісом: результати матчів 5 туру Ла-Ліги

Результати матчів 5 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 897 0
Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розібралася Бетісом: результати матчів 5 туру Ла-Ліги
#Атлетік, #Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Бетіс, #Валенсія, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Сельта, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 жовтня, у межах 5-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 16 вересня

Атлетік - Кадіс 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Гурусета, 2:0 - 68 Вільялібре, 3:0 - 90 Вільмяс

Валенсія - Атлетіко 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Дуро, 2:0 - 34 Дуро, 3:0 - 54 Герра

Українець Роман Яремчук залишився у запасі "кажанів".

Сельта Віго - Мальорка 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 85 Мурікі

Барселона - Бетіс 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Фелікс, 2:0 - 32 Левандовський, 3:0 - 62 Торрес, 4:0 - 66 Рафінья, 5:0 - 81 Канселу

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО 22825
Нива (Бузова) - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Нива (Бузова) - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1483
23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 23 роки тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 4377 11
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16706
Хуст - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Хуст - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1294
Олександрія - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Олександрія - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1141
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82494 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89060 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108769 4
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16211
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27607
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80090