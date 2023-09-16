Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 жовтня, у межах 5-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 16 вересня
Атлетік - Кадіс 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Гурусета, 2:0 - 68 Вільялібре, 3:0 - 90 Вільмяс
Валенсія - Атлетіко 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Дуро, 2:0 - 34 Дуро, 3:0 - 54 Герра
Українець Роман Яремчук залишився у запасі "кажанів".
Сельта Віго - Мальорка 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 85 Мурікі
Барселона - Бетіс 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 25 Фелікс, 2:0 - 32 Левандовський, 3:0 - 62 Торрес, 4:0 - 66 Рафінья, 5:0 - 81 Канселу
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