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Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги

Результати матчів 5 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1135 0
Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги
#Атлетік, #Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Бетіс, #Валенсія, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Сельта, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 жовтня, у межах 5-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
5 тур, 16 вересня

Атлетік - Кадіс 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Гурусета, 2:0 - 68 Вільялібре, 3:0 - 90 Вільмяс

Валенсія - Атлетіко 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Дуро, 2:0 - 34 Дуро, 3:0 - 54 Герра

Українець Роман Яремчук залишився у запасі "кажанів".

Сельта Віго - Мальорка 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 85 Мурікі

Барселона - Бетіс 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Фелікс, 2:0 - 32 Левандовський, 3:0 - 62 Торрес, 4:0 - 66 Рафінья, 5:0 - 81 Канселу

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