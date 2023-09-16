Брайтон здолав Манчестер Юнайтед, Тоттенгем вирвав перемогу в Шеффілда: результати матчів АПЛ

Результати матчів 5-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го вересня, відбулися матчі у межах 5-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

5 тур, 16 вересня

Вулвергемптон - Ліверпуль 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Чхан, 1:1 - 55 Гакпо, 1:2 - 85 Робертсон, 1:3 - 90+1 Елліотт

Астон Вілла - Крістал Пелес 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Едуар, 1:1 - 88 Дуран, 2:1 - 90+8 Луїз (пен), 3:1 - 90+10 Бейлі

Вест Гем - Манчестер Сіті 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Ворд-Праус, 1:1 - 46 Доку, 1:2 - 76 Сілва, 1:3 - 86 Голанд

Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Велбек, 0:2 - 53 Гросс, 0:3 - 71 Педро, 1:3 - 73 Межбрі

Тоттенгем - Шеффілд Юнайтед 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Хамер, 1:1 - 90+8 Рішарлісон, 2:1 - 90+10 Кулусевскі

Фулгем - Лутон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Вінісіус

Сьогодні відбудеться ще один матч у АПЛ:

19:30 Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд

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