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Ліон призначив нового головного тренера

Гроссо очолив Ліон
Сьогодні 15:10 197 0
Ліон призначив нового головного тренера
#Гроссо, #Ліон

Джерело - ol.fr.

Ліон оголосив про призначення головним тренером команди Фабіо Гроссо.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

45-річний італієць візьметься до виконання своїх обов’язків 18 вересня.

Контракт розрахований до 30 червня 2024 року з можливістю продовження ще на сезон.

Гроссо почав тренерську кар’єру в Ювентусі U-19. Після цього очолював Барі, Верону, Брешію, Сьйон. Останнім місцем роботи був Фрозіноне, який разом з Фабіо повернувся в Серію А, але цього літа замість нього головним тренером призначили Еузебіо Ді Франческо

Гроссо грав за Ліон з 2007 по 2009 рік. 

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