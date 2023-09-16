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Почеттіно: Розчарований результатами Челсі

Маурісіо Почеттіно прокоментував старт сезону
Сьогодні 13:40 182 0
Почеттіно: Розчарований результатами Челсі
Фото - Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - tribuna.com.

Челсі має проти довгий шлях, аби показувати стабільний результат.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Це процес, тому не хвилююся. Звісно, розчарований результатами, але не процесом. Знали, коли підписували новачків, що процес буде важким. Але ми позитивно налаштовані, такими й будемо незалежно від того, що станеться, бо це ще довгий шлях, а ми маємо якість.

Це приходить з часом. У процесі, коли ви можете працювати над покращенням команди. У цьому процесі це лише початок. Нам потрібно встановити інші принципи, перш ніж почнемо робити це грайливо. Нам потрібно встановити іншу концепцію та принципи того, як ми граємо позаду та пресингуємо, еволюцію та динаміку системи, - сказав Почеттіно.

Челсі зіграє з Борнмутом 17 вересня. 

Нагадаємо, Почеттіно награвав Мудрика та Чілвелла на одному фланзі.

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