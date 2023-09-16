Енріке: Ніцца заслужено перемогла ПСЖ

Ніцца заслужено перемогла ПСЖ у матчі 5 туру Ліги 1.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Луїс Енріке.

"Ніцца - це сильна команда, яка вміє тримати м’яч. Нам потрібно було більше контролювати його. Ніцца заслуговує на перемогу. Треба вигравати навіть ті матчі, в яких це тяжко зробити.

Деякі гравці повернулися в розташування лише напередодні, але ми все одно повинні були зіграти краще. Ніцці було тяжко протистояти, вони ще не програвали цього сезону, грають у дуже хороший футбол під керівництвом Фаріолі. Вони були сильніші, повинні привітати їх з перемогою.

Задоволений грою своєї команди. Ми повинні ставати кращими, з цього приводу я не переймаюся", - сказав Енріке.