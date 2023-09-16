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Металіст 1925 - Зоря 2:1: огляд матчу

Огляд матчу Металіст 1925 - Зоря
Сьогодні 08:55 240 0
Металіст 1925 - Зоря 2:1: огляд матчу
#Металіст 1925, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 обіграв луганську Зорю.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 15 вересня

Металіст 1925 - Зоря 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 6 Дмитренко, 1:1 - 17 Герреро, 2:1 - 28 Борячук (пен)

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Курило, Червак, Безуглий, Габелок (к), Русин (Арі Моура 69), Ткачук А. (Фарина 69), Чирук (Ногейра 79), Дмитренко, Борячук (Вачіберадзе 59)

Запасні: Сидоренко, Потімков, Ткачук Є., Коваленко, Рудавський, Кравченко

Зоря: Турбаєвський, Батагов (Снурніцин 55), Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцик, Мишньов (к) (Чурко 72), Волошин (Нагнойний 46), Антюх, Алефіренко (Венделл 72), Герреро

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Мічін, Данченко, Головкін, Горбач, Дришлюк

Попередження: Вачіберадзе 62, Чирук 77, Мозіль 90+4 - Мишньов 30, Нагнойний 68, Венделл 84, Снурніцин 86

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