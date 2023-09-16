Металіст 1925 - Зоря 2:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 обіграв луганську Зорю.
Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 15 вересня
Металіст 1925 - Зоря 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 6 Дмитренко, 1:1 - 17 Герреро, 2:1 - 28 Борячук (пен)
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Курило, Червак, Безуглий, Габелок (к), Русин (Арі Моура 69), Ткачук А. (Фарина 69), Чирук (Ногейра 79), Дмитренко, Борячук (Вачіберадзе 59)
Запасні: Сидоренко, Потімков, Ткачук Є., Коваленко, Рудавський, Кравченко
Зоря: Турбаєвський, Батагов (Снурніцин 55), Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцик, Мишньов (к) (Чурко 72), Волошин (Нагнойний 46), Антюх, Алефіренко (Венделл 72), Герреро
Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Мічін, Данченко, Головкін, Горбач, Дришлюк
Попередження: Вачіберадзе 62, Чирук 77, Мозіль 90+4 - Мишньов 30, Нагнойний 68, Венделл 84, Снурніцин 86