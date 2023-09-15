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Баварія спробує підписати півзахисника Фулгема взимку

Мюнхенці не полишать спроб підписати португальця
Сьогодні 14:36 203 0
Баварія спробує підписати півзахисника Фулгема взимку
#Баварія, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

Баварія продовжить спроби оформити трансфер опорного півзахисника Фулгема Жоау Пальїньї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри продовження контракту португальця з англійським клубом, мюнхенці все одно спробують підписати його взимку.

Нагадаємо, Баварія може запросити Алонсо на посаду головного тренера.

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