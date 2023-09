Баварія спробує підписати півзахисника Фулгема взимку

Баварія продовжить спроби оформити трансфер опорного півзахисника Фулгема Жоау Пальїньї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попри продовження контракту португальця з англійським клубом, мюнхенці все одно спробують підписати його взимку.

FC Bayern want to try again for João Palhinha in January despite new deal signed yesterday 🔴🇵🇹 #FCBayern



Sources believe new contract was key to give João an improved salary after crazy Deadline Day story but it won’t change plan to sell him for huge fee in 2024. pic.twitter.com/3z7zNreuOy