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Реал може підписати захисника Челсі на заміну Карвахалю

Реал може спробувати підписати Джеймса у 2024 або 2025 році
Сьогодні 13:34 189 0
Реал може підписати захисника Челсі на заміну Карвахалю
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Челсі, #Ріс Джеймс

Джерело - AS.

Капітан Челсі Ріс Джеймс може продовжити кар'єру у мадридському Реалі.

Про це повідомляє AS.

"Вершкові" розглядають 23-річного англійця як заміну для правого захисника команди Дані Карвахаля. 

Реал може спробувати підписати Джеймса у 2024 або 2025 році. Контракт Карвахаля з мадридським клубом спливає за 2 сезони.

Нагадаємо, чотирьох гравців Реала заарештували за розповсюдження інтимного відео.

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