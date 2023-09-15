Реал може підписати захисника Челсі на заміну Карвахалю

Джерело - AS.
Капітан Челсі Ріс Джеймс може продовжити кар'єру у мадридському Реалі.
Про це повідомляє AS.
"Вершкові" розглядають 23-річного англійця як заміну для правого захисника команди Дані Карвахаля.
Реал може спробувати підписати Джеймса у 2024 або 2025 році. Контракт Карвахаля з мадридським клубом спливає за 2 сезони.
Нагадаємо, чотирьох гравців Реала заарештували за розповсюдження інтимного відео.
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