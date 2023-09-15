Захисник Динамо Сідклей попрощався з клубом

Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо Сідклей покинув столичний клуб.
Про це він повідомив у інстаграмі.
"З величезною подякою я закриваю цей важливий розділ у своїй кар'єрі. Подорож, повна самовідданості, навчання та незабутніх моментів. Дякую всім, хто був частиною цієї подорожі!
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Вболівальники, мої партнери та персонал. Для мене було честю носити цю футболку! Дякую", - написав Сідклей.
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