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Захисник Динамо Сідклей попрощався з клубом

Сідклей попрощався з Динамо
Сьогодні 11:00 166 0
Захисник Динамо Сідклей попрощався з клубом

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Сідклей покинув столичний клуб.

Про це він повідомив у інстаграмі.

"З величезною подякою я закриваю цей важливий розділ у своїй кар'єрі. Подорож, повна самовідданості, навчання та незабутніх моментів. Дякую всім, хто був частиною цієї подорожі!

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Вболівальники, мої партнери та персонал. Для мене було честю носити цю футболку! Дякую", - написав Сідклей.

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Допис, поширений Sidcley Ferreira (@sisidy)

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