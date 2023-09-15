УЄФА відкрив справу проти федерацій футболу Румунії, Вірменії та Хорватії

УЄФА відкрив справи через расизм та політичні гасла з боку вболівальників

Джерело - УЄФА.

УЄФА відкрив дисциплінарні справи проти федерацій футболу Румунії, Вірменії та Хорватії за підсумками матчів кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

За підсумками матчу Румунія - Косово (2:0) румунам ставлять за провину заблоковані входи на стадіоні, кидання вболівальниками сторонніх предметів на поле, використання піротехніки, расистську поведінку, а також політичні чи образливі гасла.

Після матчу Вірменія - Хорватія (0:1) вірменів звинувачують у заблокованих входах на стадіоні, використанні вболівальниками піротехніки, провокативному чи політичному гаслі, а також затримці початку матчу - у цьому звинувачують головного тренера команди українця Олександра Петракова. Хорвати ж відповідатимуть за безлад на трибунах за участі їх вболівальників.

При цьому порушено справу проти Хорватського футбольного союзу. У матчі з Латвією (5:0) були зафіксовані випадки расистської поведінки з боку хорватів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!