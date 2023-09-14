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Дібанго та Григорчук - найкращі гравець та тренер УПЛ у липні-серпні

Нагороди отримали захисник Кривбаса та тренер Чорноморця
Сьогодні 20:25 269 0
Дібанго та Григорчук - найкращі гравець та тренер УПЛ у липні-серпні
#Чемпіонат України, УПЛ, #Роман Григорчук, #Іван Дібанго

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники та журналісти визначили найкращих футболіста та тренера Прем'єр-ліги України (УПЛ) у липні-серпні 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумками голосування найкращими гравцем та тренером минулого місяця стали захисник криворізького Кривбаса Іван Дібанго та наставник одеського Чорноморця Роман Григорчук.

Лауреати набрали 50,9% і 43,8% голосів відповідно.

Дібанго у перших матчах УПЛ відзначився трьома гольовими передачами, серед яких дві – у матчі із Шахтарем (3:3). 21-річний камерунець набрав в опитуванні 50,9% голосів і обійшов півзахисника Руху Юрія Климчука (33,2%), хавбека Шахтаря Дмитра Криськіва (10,7%) та воротаря Колоса Кирила Фесюна (5,2%).

Чорноморець під керівництвом Григорчука (43,8% голосів) набрав 9 очок на старті сезону, в активі Моряків – перемога над Динамо (3:2). Друге місце у голосуванні посів наставник Кривбасу Юрій Вернидуб (32,3%), далі розташувалися Віталій Пономарьов із Руху (20,9%) та Патрік ван Леувен, який очолює Шахтар (3%).

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