Визначені дати матчів 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - УАФ.
Визначилися точні дати й місця проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України сезону-2023/24.
26.09. 13.00. "Верес" (Рівне) — "Шахтар" (Донецьк). Рівне, стадіон "Авангард".
26.09. 15.00. "Рух" (Львів) — "Олександрія" (Олександрія). Винники, стадіон імені Богдана Маркевича.
27.09. 15.00. "Полісся" (Житомир) — "Дніпро-1" (Дніпро). Житомир, Центральний міський стадіон "Полісся".
27.09. 15.00. "Чорноморець" (Одеса) — "Кривбас" (Кривий Ріг). Одеса, стадіон "Чорноморець".
27.09. 15.00. "Вікторія" (Суми) — "Минай" (Минай). Суми, стадіон "Ювілейний".
27.09. 17.00. "Оболонь" (Київ) — "Динамо" (Київ). Київ, стадіон "Оболонь".
27.09. 18.30. "Металіст 1925" (Харків) — "Ворскла" (Полтава). Київ, НТК ім. В. Баннікова або стадіон "Лівий Берег".
12.10. 13.00. "Маріуполь" (Маріуполь) — "Зоря" (Луганськ). Бориспіль, стадіон "Колос".
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