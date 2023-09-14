Генеральний директор Арсеналу покине клуб

Гендиректор Арсеналу Вінай Венкатешам піде з лондонського клубу по закінченню сезону 2023/24.

Про це повідомляє SkySports.

"Це було важке рішення, але настав час прийняти новий виклик. Зараз не час прощатися, оскільки я залишаюся зосередженим до останнього дня і підтримую поступовий відхід з клубу", — заявив Вінай Венкатешам.