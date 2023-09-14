Генеральний директор Арсеналу покине клуб

Джерело - Чемпіон.
Гендиректор Арсеналу Вінай Венкатешам піде з лондонського клубу по закінченню сезону 2023/24.
Про це повідомляє SkySports.
"Це було важке рішення, але настав час прийняти новий виклик. Зараз не час прощатися, оскільки я залишаюся зосередженим до останнього дня і підтримую поступовий відхід з клубу", — заявив Вінай Венкатешам.
Вінкатешам працює в Арсеналі з 2010 року, а посаду генерального директора "канонірів" обіймає з сезону 2020/21.
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