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Генеральний директор Арсеналу покине клуб

Він пропрацює у стані "канонірів" 14 років.
Сьогодні 18:42 200 0
Генеральний директор Арсеналу покине клуб
#Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Гендиректор Арсеналу Вінай Венкатешам піде з лондонського клубу по закінченню сезону 2023/24.

Про це повідомляє SkySports.

"Це було важке рішення, але настав час прийняти новий виклик. Зараз не час прощатися, оскільки я залишаюся зосередженим до останнього дня і підтримую поступовий відхід з клубу", — заявив Вінай Венкатешам.

Вінкатешам працює в Арсеналі з 2010 року, а посаду генерального директора "канонірів" обіймає з сезону 2020/21.

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