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Співвласника Чорноморця Боруховича заарештували

Його підозрюють у незаконному заволодінні аеропортом Одеса
Сьогодні 15:01 432 0
Співвласника Чорноморця Боруховича заарештували

Джерело - Tribuna.com.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро України, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену, підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння аеропортом Одеса та 2,5 мільярда гривень доходу від його діяльності.

Про це повідомляє LIGA.net.

Йдеться про власника Чорноморця Алекса Боруховича (колишнє ім’я - Олександр Грановський).

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,78 мільйона гривень.

Крім того, підозрюваного зобов’язали прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду; не відлучатися з Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Раніше гендиректор Чорноморця прокоментував арешт власника клубу.

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