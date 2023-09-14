4 футболісти загинули через повінь у Лівії

Стадіон місцевої команди Дарнес зазнав серйозних пошкоджень

Джерело - BBC.

У Лівії шторм Даніель спричинив масштабну повінь, внаслідок якої найбільше постраждало місто Дерна.

Про це повідомляє місцева Федерація футболу Лівії.

Внаслідок катаклізму загинули 4 футболісти, які виступали в елітному дивізіоні країни - Шахін Аль-Джаміль, Мондер Садакі та брати Салех та Аюба Сасі.

Стадіон місцевої команди Дарнес зазнав серйозних пошкоджень.

Федерація також оголосила, що призупинить проведення матчів, заплановані на найближчі дні, щоб підготуватися до відбіркових ігор чемпіонату світу.

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