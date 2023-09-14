На війні загинув офіцер безпеки Діназа

Джерело - Чемпіон.

На війні з росією загинув офіцер безпеки Діназа Роман Олійничук.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Вишгорода Київської області

"Свого часу він пройшов горнило донецького аеропорту, отримав там поранення, контузію. У лютому приєднався до своїх побратимів і, пройшовши чергове навчання, відправився воювати в десантно-штурмову бригаду.

Його незрівнянна сміливість та відданість становлять приклад для нас усіх. Хочемо висловити щиру подяку за його службу і гордість за те, що він був частиною нашої команди, нашої країни", - йдеться у повідомлені.

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