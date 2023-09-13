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Збірна Польщі звільнила головного тренера

Фернанду Сантуш звільнений з посади головного тренера національної збірної Польщі
Сьогодні 19:22 283 0
Збірна Польщі звільнила головного тренера
#Фернанду Сантуш

Джерело - pzpn.pl.

Польський футбольний союз оголосив про відставку Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної Польщі. 

Про це повідомляє PZPN.

"Ми дякуємо Фернанду Сантушу за роботу з нашою збірною і бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", – розповів президент PZPN Цезари Кулеша.

Звільнення відбулося через два дні після поразки "Кадри" від Албанії (0:2). Після п'яти матчів у групі Е відбору на Євро-2024 Польща посідає передостаннє четверте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі лише 6 очок.

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