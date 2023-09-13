Збірна Польщі звільнила головного тренера

Фернанду Сантуш звільнений з посади головного тренера національної збірної Польщі

Польський футбольний союз оголосив про відставку Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної Польщі.

Про це повідомляє PZPN.

"Ми дякуємо Фернанду Сантушу за роботу з нашою збірною і бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", – розповів президент PZPN Цезари Кулеша.

Звільнення відбулося через два дні після поразки "Кадри" від Албанії (0:2). Після п'яти матчів у групі Е відбору на Євро-2024 Польща посідає передостаннє четверте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі лише 6 очок.