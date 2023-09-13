Довбик: Все вирішуватиметься у другому матчі з Італією

Збірна України, попри поразку від Італії, має шанс вийти на чемпіонат Європи-2024.

Про це розповів український нападник Артем Довбик.

"Потрібно було перетерпіти, як із Англією, перші 20-25 хвилин. Такі команди починають дуже агресивно, одразу дають тиск на всю лінію оборони. Потрібно було перетерпіти, але дався взнаки матч з Англією, не всі відновилися. Відіграли один гол, це був імпульс для нас, але не змогли видавити з епізодів трохи більше. Моменти були, але фарту забракло, а з такими командами фарт потрібен.

Думаю, з Італією можна грати, але далася взнаки втома, а потрібно, щоб всі були готові. Нам тепер потрібно всі матчі виграти, а все вирішуватиметься у матчі з Італією", – сказав Довбик.