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Забарний: У збірної України ще є шанс вийти з групи

Ілля Забарний прокоментував поразку від Італії
Сьогодні 17:31 393 0
Забарний: У збірної України ще є шанс вийти з групи
#Ілля Забарний

Джерело - suspilne.media.

Збірна України, попри поразку від Італії, має шанс вийти на чемпіонат Європи-2024.

Про це розповів захисник Ілля Забарний.

"Звісно, розуміємо, що шанс ще є. Ми повинні віддавати усе, що можемо, бо це футбол, це командна робота, якщо ми віддамо усе, що можемо, то обов’язково вийдемо. Потрібно організовано діяти, як команда.

Я дуже вдячний людям, хто приходить на футбол, хто підтримує Україну, хто дивиться. Я сподіваюся, що кожна людина, яка дивиться наші матчі, вона відволікається від тих подій, які зараз є у нашій країні – перемога скоро", - сказав Забарний.

Раніше Ребров прокоментував поразку збірної України від Італії.

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