Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй з Сербією та Польщею

Стала відома заявка збірної України

Джерело - УАФ.

Збірна України назвала список гравчинь, викликаних на навчально-тренувальний збір для підготовки та участі в матчах Ліги націй зі збірними Сербії та Польщі.

Синьо-жовті виступлять у групі В3, де змагатимуться з командами Польщі, Сербії та Греції.

Склад національної жіночої збірної України:

Воротарі: Катерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дар'я Келюшик ("Кривбас" Кривий Ріг), Катерина Боклач ("Марсель", Франція).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Ірина Котяш (усі — "Ворскла" Полтава), Анастасія Вороніна ("Колос" Ковалівка), Любов Шматко ("Галатасарай", Туреччина).

Півзахисники: Ірина Майбородіна ("Колос" Ковалівка), Вікторія Головач ("Шахтар" Донецьк), Анна Петрик, Ніколь Козлова, Вероніка Андрухів (усі — "Ворскла" Полтава), Вікторія Гірин ("Ладомир" Володимир), Даяна Семків ("Кривбас" Кривий Ріг), Натія Панцулая, Дар’я Апанащенко (обидві — "Житлобуд-1" Харків), Христина Перевізник ("Карагюмрюк", Туреччина).

Нападники: Яна Калініна, Роксолана Кравчук (обидві — "Ворскла" Полтава), Ольга Овдійчук ("Фомгет", Туреччина), Інна Глущенко ("Ніцца", Франція).

Поєдинок 1-го туру Україна — Сербія відбудеться 22 вересня в польському містечку Старогард-Ґданський на міському стадіоні імені Казімежа Дейни. Час початку гри — 16.00 за київським часом.

Додамо, що матч 2-го туру Польща — Україна відбудеться 26 вересня (початок — о 19.00 за київським часом). Прийматиме його Міський стадіон у Гдині.

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