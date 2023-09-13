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Ла Ліга стала титульним спонсором унікального валлійського клубу

Логотип ліги розміщений на формі команди
Сьогодні 14:50 238 0
Ла Ліга стала титульним спонсором унікального валлійського клубу
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Ла-Ліга стала титульним спонсором валлійського клубу з найдовшою назвою в Європі - Лланвайрпуллгвінгіллгогерихвирндробуллллантісіліогогогох.

Про це повідомляє пресслужба іспанського чемпіонату.

Логотип ліги розміщений на формі команди, яка базується у однойменному селі.

Раніше Ла-Ліга уклала партнерську угоду з Visit Saudi.

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