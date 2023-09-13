Ла Ліга стала титульним спонсором унікального валлійського клубу

Джерело - Чемпіон.
Ла-Ліга стала титульним спонсором валлійського клубу з найдовшою назвою в Європі - Лланвайрпуллгвінгіллгогерихвирндробуллллантісіліогогогох.
Про це повідомляє пресслужба іспанського чемпіонату.
Логотип ліги розміщений на формі команди, яка базується у однойменному селі.
LALIGA ✖️ Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club— LALIGA English (@LaLigaEN) September 13, 2023
A unique partnership spreading The Power of Our Fútbol has arrived in North Wales with @cpdllanfairpwll 🏴#ThePowerOfOurFútbol #ComeOnPwll pic.twitter.com/9BcofXA9QC
Раніше Ла-Ліга уклала партнерську угоду з Visit Saudi.
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