Ла Ліга стала титульним спонсором унікального валлійського клубу

Ла-Ліга стала титульним спонсором валлійського клубу з найдовшою назвою в Європі - Лланвайрпуллгвінгіллгогерихвирндробуллллантісіліогогогох.

Про це повідомляє пресслужба іспанського чемпіонату.

Логотип ліги розміщений на формі команди, яка базується у однойменному селі.

LALIGA ✖️ Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club



A unique partnership spreading The Power of Our Fútbol has arrived in North Wales with @cpdllanfairpwll 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#ThePowerOfOurFútbol #ComeOnPwll pic.twitter.com/9BcofXA9QC