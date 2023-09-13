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Ярмоленко: Після Англії важко протистояти такому супернику, як Італія

Ярмоленко прокоментував поразку від збірної Італії
Сьогодні 13:51 231 0
Ярмоленко: Після Англії важко протистояти такому супернику, як Італія
Фото: Getty Images
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Гравцям збірної України було важко грати з Італією (2:1) після гри з Англією (1:1) у відборі на Євро-2024.

Про це заявив капітан національної команди Андрій Ярмоленко.

"Звичайно, була важка гра. Думаю, що на фоні того, що ми грали через два дні на третій, важко протистояти такому супернику, як Італія після такої збірної як Англія. Десь, напевно, далась взнаки втома. Результат по грі.У футболі бувають перемоги, бувають поразки. Найголовніше - рухатись далі, робити з цього висновки. У нас нічого не закінчилось. Все тільки починається, починається найцікавіше.

  Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Італією

Тому зробимо висновки, розберемо цю гру і будемо працювати та рухатись далі. Ніхто не здається. Звичайно, могло скластись по різному, але результат на табло. Потрібно змиритися з цим і в майбутніх матчах не припускатись тих помилок, яких ми припустились сьогодні", - сказав Ярмоленко.

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