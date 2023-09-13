Визначились усі учасники Кубка Африки-2024

Кубок Африки відбудеться у Кот-д'Івуарі

Джерело - Чемпіон.

Визначилися усі учасники фінального турніру Кубка африканських націй-2024.

У змаганнях візьмуть участь 24 збірні: Кот-д'Івуар, Марокко, Алжир, ПАР, Сенегал, Буркіна-Фасо, Туніс, Єгипет, Замбія, Екваторіальна Гвінея, Нігерія, Гвінея-Бісау, Кабо-Верде, Малі, Гвінея, Гана, Ангола, Танзанія, Мозамбік, ДР Конго, Мавританія, Гамбія, Камерун та Намібія.

Кубок Африки відбудеться у Кот-д'Івуарі з 13 січня по 11 лютого 2024 року.

Жеребкування турніру відбудеться 12 жовтня в Абіджані.

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