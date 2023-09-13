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Збірна Іспанії розгромила Кіпр, Швеція програла Австрії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 00:35 385 0
Збірна Іспанії розгромила Кіпр, Швеція програла Австрії: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

12 вересня відбулися 9 матчів кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 6
12 вересня

Бельгія - Естонія 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Вертонген, 2:0 - 18 Троссард, 3:0 - 56 Лукаку, 4:0 - 58 Лукаку, 5:0 - 88 Де Кетеларе

Ізраїль - білорусь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+3 Каніховський

Іспанія - Кіпр 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Гаві, 2:0 - 33 Меріно, 3:0 - 70 Хоселу, 4:0 - 73 Торрес, 5:0 - 77 Баена, 6:0 - 83 Торрес

Італія - Україна 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Фраттезі, 2:0 - 29 Фраттезі, 2:1 - 41 Ярмоленко

Мальта - Північна Македонія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Ельмас, 0:2 - 41 Манев

Норвегія - Грузія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Голанд, 2:0 - 33 Едегор, 2:1 - 90+1 Зівзівадзе

Швейцарія - Андорра 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Іттен, 2:0 - 84 Джака, 3:0 - 90+2 Шакірі

Швеція - Австрія 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Грегорич, 0:2 - 56 Арнаутович, 0:3 - 69 Арнаутович (пен), 1:3 - 90 Гольм

Румунія - Косово 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 83 Станчу, 2:0 - 90+3 Міхейле

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