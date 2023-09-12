Степаненко: Інтерес пограти за кордоном досі є - побачимо

34-річний опорний хавбек Шахтаря Тарас Степаненко не проти у майбутньому перейти до закордонного клубу.

Про це сказав сам футболіст.

"Іноді мені сумно, звичайно (через відхід українських гравців - прим.)... Кривцов уже пішов, я там до цього звик, тому вболіваємо... В Америці у нас улюблена команда це Інтер Маямі, стежимо за ним кожен матч. Приємно, що зараз ми можемо його після останніх ігор привітати з перемогою, тому що не дуже період був. Ми вже писали: "Коли ми вже вітатимемо тебе?"

Сергій Сидорчук пішов до Бельгії. Для мене він ніби грав за Динамо, суперника Шахтаря, але мені справді сумно, бо я з цими хлопцями протягом десятка років граю.

Так, ми суперники на футбольному полі, але ми товаришуємо. Розумію, що хлопці, яких я поважаю, йдуть... Для мене чемпіонат України слабшає, коли такі люди йдуть. Сто відсотків.

Триматимемо оборону для того, щоб тримати рівень чемпіонату, бо через війну в нашій державі рівень футболу не такий, як хотілося, але ми маємо максимально тримати рівень, допомагати молоді розцвісти.

І щоб після того, як наша країна переможе у війні, ми могли сказати, що зробили все для українського футболу, бо це наша справа.

А щодо свого майбутнього, я не знаю. У мене ще рік контракту з Шахтарем, дай боже якщо буде здоров'я... В принципі почуваюся добре, інтерес досі є, побачимо. Життя покаже, це така штука, сьогодні ти тут, завтра там, але головне тримати марку, триматися на хвилі", - сказав Степаненко.