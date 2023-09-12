Квитки на Євро-2024 можна буде купити вже з 3-го жовтня

Вікно подання заявок буде відкрито до 26-го жовтня

УЄФА відкриє продаж 1.2 мільйонів квитків на матчі ЄВРО-2024 вже 3-го жовтня.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Вікно подання заявок на купівлю квитка закриється 26-го числа того ж місяця.

Ціна на квитки починатиметься з 30 євро (таких квитків буде 270 тисяч), тоді як близько мільйона квитків можна буде купити дешевше ніж за 60 євро. Менш ніж за 100 євро можна буде купити ще 10 тисяч квитків.

У жовтні буде продаж за допомогою лотереї: у кожного, хто подав заявку на купівлю квитка, будуть однакові шанси його купити. Також у грудні, після завершення кваліфікації, відкриється продаж ще мільйона квитків для фанатів країн-учасниць.

Зазначається, що УЄФА створить офіційну платформу для перепродажу квитків фанатами, щоб уникнути продажу квитків "у чорну".

Нагадаємо, що Євро-2024 відбудеться у Німеччині в 10 містах-господарях: Берлін, Кельн, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Лейпциг, Гельзенкірхен, Штутгарт і Дюссельдорф. Матчі відбудуться з 14 червня по 14 липня.