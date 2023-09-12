Збірна України назвала заявку на матч з Італією

Стала відома заявка збірної України

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє виїзний матч відбору Євро-2024 у групі С проти команди Італії.

Заявка збірної України на матч з Італією:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Єгор Назарина, 23. Андрій Лунін.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Микола Матвієнко та Олександр Піхальонок.

Матч розпочнеться о 21:45.