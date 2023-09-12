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Збірна України провела передматчеве тренування на Сан-Сіро

Початок матчу з Італією о 21:45.
Сьогодні 08:37 240 0
Збірна України провела передматчеве тренування на Сан-Сіро

Джерело - uaf.ua.

Збірна України провела передматчеве тренування на міланському стадіоні Сан-Сіро.

Про це повідомляє УАФ.

Знаменита арена вже вбрана в кольори національної команди. Італія займе перед матчем саме роздягальню Мілана, у той час, як українцям виділили — ні, не роздягальню Інтеру, а ще одну, третю — гостьову. Виявляється, усі візитери Сан-Сіро розміщуються саме тут, а не в підготовчій зоні одного з двох господарів стадіону.

Поєдинок з Україною стане для "Скуадри Адзурри" 61-м на Сан-Сіро. В ювілейному, 60-му, італійці мінімально перемогли тут у груповому раунді Ліги націй своїх нинішніх опонентів у відборі на Євро – англійців (1:0). Сталося це майже рівно рік тому – 23 вересня 2022 року. А роком раніше апеннінці програли тут у півфіналі Ліги націй Іспанії, яка завдала їм першої поразки в офіційних матчах на Сан-Сіро (для розуміння – прем’єрну гру збірної тут було проведено ще 1910 року, і з того часу господарі лише двічі поступалися в товариських зустрічах).

Після розминки, упродовж якої тренер із фізпідготовки Віталій Кулиба запропонував хлопцям кілька змагальних вправ на спритність та уважність, команда перейшла до безпосередньої підготовки до матчу. У цьому занятті взяли участь усі 25 виконавців, присутніх у таборі збірної

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