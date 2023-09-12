Лавриненко: Головним тренером Вереса став майже випадково

Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко пояснив перехід у рівненський клуб.

Про це розповів сам український фахівець в інтерв'ю sport-express.

"Я розумів, куди йду. До мене тут чотири роки працював Юрій Миколайович Вірт, який мав велику історію з Вересом. Очікувалося, що мене порівнюватимуть із минулим наставником. Вважаю, що Вірт дуже добре проробив свою роботу, однак у кожного тренера рано чи пізно настає момент вигоряння. Думаю, що це сталося з ним.

Прийшовши до цього клубу, я побачив, що він прагне розвитку. Насамперед це стосується інфраструктури. Верес має стадіон дуже гарного рівня з одним з кращих полів. Поки що, на жаль, він повністю не добудований. Ситуація у країні гальмує цей процес.

Також клуб уже почав будувати тренувальну базу. Є два поля для занять пристойного рівня: одне із натуральним покриттям, друге – зі штучним. Створюється академія. У керівників палають очі, і хочуть розвиватися.

Так, перша команда поки що має невеликий бюджет. Все робиться поступово. У міру того, як буде добудовано інфраструктуру, думаю, що і бюджет першої команди зростатиме.

Як на мене вийшов Верес? Це сталося майже випадково. Я в Центрі Ліцензування читав лекції для майбутніх тренерів і мені надійшов дзвінок від Вереса. Ми у Києві зустрілися з президентом клубу Іваном Надєїним і просто поговорили про майбутні плани. Це сталося у день першого стикового матчу Вереса проти запорізького Металурга". Тоді ЗМІ активно писали про те, що Вірт після завершення сезону залишить клуб, а на його місце прийде Остап Маркевич.

Після другого поєдинку Верес проти Металурга мені зателефонували з клубу з конкретною пропозицією стати головним тренером. Цей дзвінок надійшов мені буквально за годину після завершення гри. Вранці я вже мав прибути до Рівного", - відзначив Лавриненко.