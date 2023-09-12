Мельгоса: Збірна України U-21 має показати найкращу версію самих себе

Збірна України повинна показати свою найкращу гру у матчі відбору Євро-2025 проти Північної Ірландії.

Про це розповів головний тренер української команди Унаї Мельгоса.

"Ірландці програли перший матч. Ніколи не знаєш, як вони відреагують на це. Та після того, як ми подивилися гру, можу сказати, що вони могли забити та не програти. У них є якості та здібності, тож маємо показати найкращу версію самих себе, щоб зіграти відповідним чином та постаратися перемогти", - відзначи Мельгоса.