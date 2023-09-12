Саутгейт двічі відмовляв Вокера завершувати міжнародну кар‘єру

Джерело - football.ua.
Захисник збірної Англії Кайл Вокер був близький до завершення кар'єри у національній команді.
Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт.
"Я двічі відмовляв його від завершення кар'єри у збірній, після Євро-2020 та після чемпіонату світу-2022.
Вокер дуже важливий для нас. Якщо ми говоримо про гравців світового рівня на його позиції у нашій команді, то він — один з них.
Я думаю, Кайл не усвідомлював тоді, наскільки ми цінні для нього та наскільки він важливий для нас. Ймовірно, він не подякує мені за те, що я поділився цим", - відзначив Саутгейт.
З моменту свого дебюту за збірну Англії на рахунку Кайла Вокера 77 матчів, 1 забитий м‘яч та 9 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Вокер підпише новий контракт з Манчестер Сіті.