Саутгейт двічі відмовляв Вокера завершувати міжнародну кар‘єру

Захисник збірної Англії Кайл Вокер був близький до завершення кар'єри у національній команді.

Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

"Я двічі відмовляв його від завершення кар'єри у збірній, після Євро-2020 та після чемпіонату світу-2022.

Вокер дуже важливий для нас. Якщо ми говоримо про гравців світового рівня на його позиції у нашій команді, то він — один з них.

Я думаю, Кайл не усвідомлював тоді, наскільки ми цінні для нього та наскільки він важливий для нас. Ймовірно, він не подякує мені за те, що я поділився цим", - відзначив Саутгейт.