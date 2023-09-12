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Саутгейт двічі відмовляв Вокера завершувати міжнародну кар‘єру

Гарет Саутгейт прокоментував важливість Кайла Вокера для збірної Англії
Сьогодні 10:24 241 0
Саутгейт двічі відмовляв Вокера завершувати міжнародну кар‘єру
#Гарет Саутгейт, #Кайл Вокер

Джерело - football.ua.

Захисник збірної Англії Кайл Вокер був близький до завершення кар'єри у національній команді.

Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт.

"Я двічі відмовляв його від завершення кар'єри у збірній, після Євро-2020 та після чемпіонату світу-2022.

Вокер дуже важливий для нас. Якщо ми говоримо про гравців світового рівня на його позиції у нашій команді, то він — один з них.

Я думаю, Кайл не усвідомлював тоді, наскільки ми цінні для нього та наскільки він важливий для нас. Ймовірно, він не подякує мені за те, що я поділився цим", - відзначив Саутгейт.

З моменту свого дебюту за збірну Англії на рахунку Кайла Вокера 77 матчів, 1 забитий м‘яч та 9 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Вокер підпише новий контракт з Манчестер Сіті.

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