Уперше на Сан-Сіро та фартовий арбітр: найцікавіші факти про матч Італія - Україна

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 12 вересня, збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2024 проти збірної Італії. Зібрали найцікавіші факти про матч та цифри історії протистояння між збірними.

Україна зіграє з Італією вдев'яте - у попередніх 8 матчах синьо-жовті змогли двічі зіграти внічию, при 6 поразках.

Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12.

Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію

Для збірної України матч на Сан-Сіро стане першим на культовій міланській арені.

Загалом на Сан-Сіро італійці зіграли 60 матчів: 36 перемог, 6 поразок і 18 нічиїх.

З останніх 7 матчів на арені в Мілані італійці виграли лише один (5 нічиїх).

Головний арбітр гри іспанець Алехандро Ернандес працював резервним суддею на матчі кваліфікації ЧС-2022 Фінляндія - Україна (1:2).

Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй.

Збірні України та Італії уже грали 12 вересня - у 2007 році синьо-жовті поступилися вдома (1:2) в матчі кваліфікації Євро-2008.

Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль.

Для Лучано Спаллетті матч проти України стане другим на чолі збірної. 64-річний фахівець став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966).

Для керманича збірної України Сергія Реброва матч з Італією стане лише четвертим на чолі національної команди.