Уперше на Сан-Сіро та фартовий арбітр: найцікавіші факти про матч Італія - Україна

Джерело - Чемпіон.
Уже сьогодні, 12 вересня, збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2024 проти збірної Італії. Зібрали найцікавіші факти про матч та цифри історії протистояння між збірними.
- Україна зіграє з Італією вдев'яте - у попередніх 8 матчах синьо-жовті змогли двічі зіграти внічию, при 6 поразках.
- Україна програла Італії всі офіційні матчі (5), різниця м'ячів - 2:12.
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
- Для збірної України матч на Сан-Сіро стане першим на культовій міланській арені.
- Загалом на Сан-Сіро італійці зіграли 60 матчів: 36 перемог, 6 поразок і 18 нічиїх.
- З останніх 7 матчів на арені в Мілані італійці виграли лише один (5 нічиїх).
- Головний арбітр гри іспанець Алехандро Ернандес працював резервним суддею на матчі кваліфікації ЧС-2022 Фінляндія - Україна (1:2).
- Попередній матч на Сан-Сіро Італія провела у вересні минулого року - перемога над Англією (1:0) у межах Ліги націй.
- Збірні України та Італії уже грали 12 вересня - у 2007 році синьо-жовті поступилися вдома (1:2) в матчі кваліфікації Євро-2008.
- Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль.
- Для Лучано Спаллетті матч проти України стане другим на чолі збірної. 64-річний фахівець став третім тренером, який очолив збірну Італії відразу після виграного Скудетто (титулу чемпіона Італії), до цього були Антоніо Конте (2014) та Еленіо Еррера (1966).
- Для керманича збірної України Сергія Реброва матч з Італією стане лише четвертим на чолі національної команди.
- Збірна Італії як фіналіст Ліги націй уже гарантувала собі місце в плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи.