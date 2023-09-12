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Лавриненко: Верес не готовий боротися за зону єврокубків

Сергій Лавриненко прокоментував цілі Вереса у поточному сезоні
Сьогодні 15:40 214 0
Лавриненко: Верес не готовий боротися за зону єврокубків
#Верес, #Сергій Лавриненко

Джерело - sport-express.ua.

Верес у поточному сезоні повинний створити боєздатну команду.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Сергій Лавриненко.

"Ми йдемо від матчу до матчу. Хочеться, аби вболівальники були задоволені. За зону єврокубків ми поки боротися не готові.

Є бажання створити боєздатну команду, яка буде мати самобутній малюнок гри та досягати результат.

Це якщо говорити про цей сезон. Що буде далі – покаже час", - сказав Лавриненко.

Верес наразі займає 14-те місце в УПЛ із 4 очками в активі.

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