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Мельгоса: Уся команда має грати на атаку

Мельгоса прокоментував гру молодіжної збірної України
Вчора 23:10 243 0
Мельгоса: Уся команда має грати на атаку
#Унаї Мельгоса

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб молодіжної збірної України вимагає у всіх гравців грати на атаку.

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.

"Ми отримали можливість провести дуже цікаву гру. Німеччина — сильна команда, і такий поєдинок важливий для нашого розвитку. Я досить задоволений як командою загалом, так і гравцями індивідуально. Вони намагалися грати вперед в атаці, робити крок уперед у захисті. Звичайно, нам є що покращувати у своїй грі. Але загалом моя оцінка наступна: це був хороший матч, гравці розвиваються.

Атака — це не справа одного гравця. Уся команда має грати на атаку. Ми вимагаємо не лише від нападників, але й від вінгерів, півзахисників грати на атаку та реалізовувати її. Тому не варто говорити про окремого гравця. Ми маємо говорити про всіх футболістів, їхні функції та ролі на полі", - відзначив Мельгоса.

Раніше молодіжна збірна України поступилася Німеччині у контрольному матчі.

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