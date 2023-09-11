Мельгоса: Уся команда має грати на атаку

Тренерський штаб молодіжної збірної України вимагає у всіх гравців грати на атаку.

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.

"Ми отримали можливість провести дуже цікаву гру. Німеччина — сильна команда, і такий поєдинок важливий для нашого розвитку. Я досить задоволений як командою загалом, так і гравцями індивідуально. Вони намагалися грати вперед в атаці, робити крок уперед у захисті. Звичайно, нам є що покращувати у своїй грі. Але загалом моя оцінка наступна: це був хороший матч, гравці розвиваються.

Атака — це не справа одного гравця. Уся команда має грати на атаку. Ми вимагаємо не лише від нападників, але й від вінгерів, півзахисників грати на атаку та реалізовувати її. Тому не варто говорити про окремого гравця. Ми маємо говорити про всіх футболістів, їхні функції та ролі на полі", - відзначив Мельгоса.