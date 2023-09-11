Вірменія Петракова поступилась Хорватії, Португалія забила 9 голів Люксембургу: результати матчів відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 6
11 вересня
Вірменія - Хорватія 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Крамарич
Ісландія - Боснія і Герцеговина 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+2 Фіннбогасон
Латвія - Вельс 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Ремсі, 0:2 - 90+6 Брукс
Португалія - Люксембург 9:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 12 Інасіу, 2:0 - 18 Рамос, 3:0 - 34 Рамос, 4:0 - 45+4 Інасіо, 5:0 - 57 Жота, 6:0 - 67 Орта, 7:0 - 77 Жота, 8:0 - 83 Фернандеш, 9:0 - 88 Фелікс
Словаччина - Ліхтенштейн 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 1 Ганцко, 2:0 - 3 Дуда, 3:0 - 6 Мак
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