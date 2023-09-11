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Модест підписав контракт з єгипетським Аль-Ахлі

Контракт з гравцем розрахований до літа 2024 року
Сьогодні 10:48 244 0
Модест підписав контракт з єгипетським Аль-Ахлі

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник дортмундської Боруссії Антоні Модест став гравцем єгипетського Аль-Ахлі.

Про це повідомив журналіст Себастьєн Деніс.

Контракт з гравцем розрахований до літа 2024 року і має опцію продовження ще на сезон.

Перехід Антоні відбувся на правах вільного агента.

Напередодні Боруссія Дортмунд підписала нападника збірної Німеччини Фюллькруга.

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