Модест підписав контракт з єгипетським Аль-Ахлі

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник дортмундської Боруссії Антоні Модест став гравцем єгипетського Аль-Ахлі.
Про це повідомив журналіст Себастьєн Деніс.
Контракт з гравцем розрахований до літа 2024 року і має опцію продовження ще на сезон.
Перехід Антоні відбувся на правах вільного агента.
🚨🔴⚫️🦅— Sébastien Denis (@sebnonda) September 10, 2023
Done deal ✅ for Anthony Modeste at Al Ahly. One year contract + Extra year.
W @Santi_J_FM https://t.co/URV6KAlcQg
Напередодні Боруссія Дортмунд підписала нападника збірної Німеччини Фюллькруга.
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