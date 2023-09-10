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Верес переміг Полісся у контрольному матчі

Сьогодні 17:11 187 0
Верес переміг Полісся у контрольному матчі
#Верес, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі рівненський Верес виграв у житомирського Полісся.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Гра відбулась на стадіоні Авангард у Рівному. Матч пройшов у форматі 4 таймів по 30 хвилин.

Контрольний матч
10 вересня

Верес - Полісся 3:1

Голи: 1:0 - 35 Гайдучик, 2:0 - 84 Марусич, 2:1 - 100 Мустафаєв (пен), 3:1 - Ковалюк, 109

Верес (стартовий склад): Паст - Протасевич, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеров, Кучеренко, В.Шарай, С.Шарай, Яго, Гайдучик.

Головний тренер: Сергій Лавриненко.

Полісся (стартовий склад): Бойко - Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Шаповал, Танковський, Кушніренко, Козак, Грицук, Янаков, Аріельсон.

Головний тренер: Юрій Калітвінцев.

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