Колишній нападник Динамо розпочав бійку і втік з місця події

Клебера розшукує поліція

Колишній нападник київського Динамо Клебер потрапив у неприємну ситуацію на Батьківщині.

Про це повідомляє esportes.r7.

Колишній футболіст напав на співробітників заправної станції на околицях Сан-Паулу. Очевидці відзначають, що Клебер був у поганому настрої та прибув на місце тоді ще майбутнього інциденту у пошуках неприємностей.

Він штовхнув спершу одного із працівників заправки на вулиці, а потім зайшов в усередину і вдарив іншого співробітника.

Обидва постраждалі уже звернулися до поліції, однак Клебер встиг швидко покинути місце інциденту. Наразі правоохоронці розшукують бразильця - його неправомірні дії були зафіксовані на камеру відеоспостереження.

Клебер і раніше неодноразово зʼявлявся на цій станції, адже живе в районі неподалік. Працівники АЗС побоюються, що інцидент може повторитися знову.

Нагадаємо, що Клебер грав у складі Динамо з 2004 по 2009 роки. Загалом на його рахунку 36 голів і шість асистів в 105 матчах.