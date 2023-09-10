Ребров: Зараз для нашої країни футбол не на першому місці

Джерело - BBC.
Гравці збірної України показали відмінний характер у матчі відбору до Євро-2024 з Англією (1:1).
Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу з Англією
"Це велика відповідальність. Я дуже пишаюся тим, що працюю для України. Це важко. Зараз для нашої країни футбол не на першому місці, але мої гравці показали відмінний характер", - сказав Ребров.
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