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Ребров: Зараз для нашої країни футбол не на першому місці

Сергій Ребров прокоментував нічию з Англією
Сьогодні 09:49 438 0
Ребров: Зараз для нашої країни футбол не на першому місці
#Євро-2024 з футболу

Джерело - BBC.

Гравці збірної України показали відмінний характер у матчі відбору до Євро-2024 з Англією (1:1).

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

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"Це велика відповідальність. Я дуже пишаюся тим, що працюю для України. Це важко. Зараз для нашої країни футбол не на першому місці, але мої гравці показали відмінний характер", - сказав Ребров.

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