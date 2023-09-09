Англія втратила перші очки, Україна закріпилася на 2 місці в групі C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України після домашньої нічиї в грі з Англією (1:1) зберегла за собою друге місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024.
Після 4 матчів у підопічних Реброва - 7 очок. Три леви продовжують упевнено очолювати групу, набравши 13 очок у 5 матчах. До слова, англійці в матчі з Україною втратили перші очки у відборі до чемпіонату Європи.
На третій сходинці - італійці, у яких 3 очки у двох матчах. Гра Північна Македонія - Італія розпочнеться за кілька хвилин.
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|5
|4
|1
|0
|16-2
|13
|2
|Україна
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|3
|Італія
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|Північна Македонія
|3
|1
|0
|2
|4-11
|3
|5
|Мальта
|4
|0
|0
|4
|1-9
|0
Наступний матч Україна зіграє з Італією на її полі 12 вересня.