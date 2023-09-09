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Англія втратила перші очки, Україна закріпилася на 2 місці в групі C кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 21:40 396 0
Англія втратила перші очки, Україна закріпилася на 2 місці в групі C кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після домашньої нічиї в грі з Англією (1:1) зберегла за собою друге місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024.

Після 4  матчів у підопічних Реброва - 7 очок. Три леви продовжують упевнено очолювати групу, набравши 13 очок у 5 матчах. До слова, англійці в матчі з Україною втратили перші очки у відборі до чемпіонату Європи.

На третій сходинці - італійці, у яких 3 очки у двох матчах. Гра Північна Македонія - Італія розпочнеться за кілька хвилин.

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 5 4 1 0 16-2 13
2  Україна 4 2 1 1 5-5 7
3  Італія 2 1 0 1 3-2 3
4  Північна Македонія 3 1 0 2 4-11 3
5  Мальта 4 0 0 4 1-9 0

Наступний матч Україна зіграє з Італією на її полі 12 вересня.

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