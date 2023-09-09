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Визначились арбітри на матч відбору Євро-2024 Італія - Україна

Головним арбітром виступить Алехандро Ернандес Ернандес
Сьогодні 18:41 84 0
Визначились арбітри на матч відбору Євро-2024 Італія - Україна
Фото: Getty Images
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - УЄФА.

Футбольний матч відбіркового турніру Євро-2024 Італія - Україна розсудить бригада з Іспанії.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром виступить Алехандро Ернандес Ернандес.

Лайнсмени - Хосе Наранхо Перес та Дієго Санчес Рохо. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алехандро Муньїс Руїс.

Зустріч відбудеться 12 вересня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

Нагадаємо, два лідери збірної Італії отримали пошкодження напередодні матчу з Україною.

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