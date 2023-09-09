Визначились арбітри на матч відбору Євро-2024 Італія - Україна

Джерело - УЄФА.
Футбольний матч відбіркового турніру Євро-2024 Італія - Україна розсудить бригада з Іспанії.
Про це повідомляє УЄФА.
Головним арбітром виступить Алехандро Ернандес Ернандес.
Лайнсмени - Хосе Наранхо Перес та Дієго Санчес Рохо. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алехандро Муньїс Руїс.
Зустріч відбудеться 12 вересня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.
Нагадаємо, два лідери збірної Італії отримали пошкодження напередодні матчу з Україною.
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