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Україна та Англія зіграли внічию, Швеція розгромила Естонію: результати матчу відбору Євро-2024

Результати матчу відбору Євро-2024
Сьогодні 21:06 924 0
Україна та Англія зіграли внічию, Швеція розгромила Естонію: результати матчу відбору Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 вересня, відбулося 4 матчі у межах 5-го туру кваліфікації Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
09 вересня

Азербайджан - Бельгія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Карраско

Андорра - Білорусь 0:0

Естонія - Швеція 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 18 Дьюкереш, 0:2 - 24 Кулусевскі, 0:3 - 39 Ісак, 0:4 - 75 Куайсон, 0:5 - 90+2 Клаессон

Україна - Англія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Зінченко, 1:1- 41 Вокер

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до Євро-2024:

21:45 Косово - Швейцарія

21:45 Північна Македонія - Італія

21:45 Румунія - Ізраїль

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