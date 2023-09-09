Італія втратила очки в матчі з Північною Македонією, Україна та Англія зіграли внічию: результати матчу відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 вересня, відбулося 7 матчів у межах 5-го туру кваліфікації Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
09 вересня
Азербайджан - Бельгія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 38 Карраско
Андорра - Білорусь 0:0
Естонія - Швеція 0:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 18 Дьюкереш, 0:2 - 24 Кулусевскі, 0:3 - 39 Ісак, 0:4 - 75 Куайсон, 0:5 - 90+2 Клаессон
Голи: 1:0 - 26 Зінченко, 1:1- 41 Вокер
Косово - Швейцарія 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Фройлер, 1:1 - 65 Мурікі, 1:2 - 79 автогол Ррахмані, 2:2 - 90+5 Мурікі
Північна Македонія - Італія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Іммобіле, 1:1 - 81 Барді
Румунія - Ізраїль 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Алібек, 1:1 - 53 Глух
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