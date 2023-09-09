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Італія втратила очки в матчі з Північною Македонією, Україна та Англія зіграли внічию: результати матчу відбору Євро-2024

Результати матчу відбору Євро-2024
Вчора 23:44 1714 0
Італія втратила очки в матчі з Північною Македонією, Україна та Англія зіграли внічию: результати матчу відбору Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 вересня, відбулося 7 матчів у межах 5-го туру кваліфікації Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
09 вересня

Азербайджан - Бельгія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Карраско

Андорра - Білорусь 0:0

Естонія - Швеція 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 18 Дьюкереш, 0:2 - 24 Кулусевскі, 0:3 - 39 Ісак, 0:4 - 75 Куайсон, 0:5 - 90+2 Клаессон

Україна - Англія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Зінченко, 1:1- 41 Вокер

Косово - Швейцарія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Фройлер, 1:1 - 65 Мурікі, 1:2 - 79 автогол Ррахмані, 2:2 - 90+5 Мурікі

Північна Македонія - Італія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Іммобіле, 1:1 - 81 Барді

Румунія - Ізраїль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Алібек, 1:1 - 53 Глух

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